MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek harekatları bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.” DHA