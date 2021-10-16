MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek harekatları bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Teröristle mücadelemiz etkili ve kararlı şekilde sürüyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan ve Pençe Şimşek bölgelerinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile etkisiz hale getirildi.” DHA