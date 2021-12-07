Haberler - Gündem

MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatı’nın koordineli çalışması sonucu Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi” denildi.

MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi İlginizi Çekebilir MSB: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster