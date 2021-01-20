MSB Jandarma astsubay alımı başvuru sonuçlarını açıkladı

Astubay alımı başvuruları 25 Aralık’ta tamamlanmıştı ve beklenen sonuçlar MSB tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada ‘MSB Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 Yılı Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Adayı Teminine ait sonuçlar yayımlanmıştır.’ denildi.

Aşağıdaki link üzerinden başvuru sonuçlarına erişim sağlayabilirsiniz;

JANDARMA ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU SONUÇLARI

BAŞVURULAR İÇİN YAŞ ÖNEM TAŞIYOR

Ön lisans mezunları için 25 yaşından büyük olmayan, lisans mezunları için ise 27 yaşından büyük olmayanlar adayların başvuru yapabilmişti.