MSB: Kuzey Makedonya’ya 7 bin 400 takım üniforma ve 1 adet tank çekicisi teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Makedonya Ordusu'na teslim edilen üniforma ve tank çekicisi ile tedariki devam eden silah taşıyıcı araca ilişkin bilgilendirmede bulundu. MSB tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Ülkemiz ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti arasında yürürlükte bulunan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Kuzey Makedonya Ordusuna tanıtım 7 bin 400 adet Gore-Tex üniforma teslim edildi. Başkent Üsküp’teki İlinden Kışlasında düzenlenen törene, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska ve Üsküp Büyükelçimiz Hasan Mehmet Sekizkök katıldı. Ayrıca Askerî Malî İş Birliği Anlaşması kapsamında, Kuzey Makedonya tarafından Türkiye'den tedarik edilmiş olan bir adet BMC marka tank çekicisi de teslim edildi.

“HAREKAT ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR”

Öte yandan, bakanlık, 9 tane KAPLAN silah taşıyıcı aracın daha envantere girdiğini belirtti. Konuya ilişkin şu bilgiler verildi:

* Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında; üzerinden Kornet veya OMTAS atılabilen 208 adet paletli KAPLAN aracı ile 136 adet tekerlekli PARS tanksavar aracı tedarik ediliyor. Bugüne kadar 94'ü KAPLAN olmak üzere 113 adet araç envantere alınırken, son olarak 5 Nisan 2021'de başlayan muayene kabul faaliyeti sonrası 9 araç daha envantere alındı.

* Araçlardan 7'si Gaziantep'teki 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığına, 2'si ise Kahramanmaraş'taki 2'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına teslim edildi. STA araçlarının tedariki ile Tanksavar bölüklerinin, mekanize birliklerin manevra kabiliyeti ile uyumlu hale gelerek harekat etkinliğinin artırılması hedeflendi.