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MSB’den ‘dost ve müttefik’ ülkelere çağrı

Milli Savunma Bakanlığı'nca, "PKK/KCK/YPG terör örgütü, Peşmerge güçlerine haince saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG'ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir" açıklaması yapıldı.

Güncellenme: 20:19, 06/06/2021
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MSB’den ‘dost ve müttefik’ ülkelere çağrı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, PKK/KCK/YPG terör örgütünün Peşmerge güçlerine  saldırarak bölgenin barışı, huzuru ve istikrarı önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha gösterdiği bildirildi.

PKK/KCK/YPG terör örgütünün bu saldırısının, amacının asla ve asla Kürtleri korumak olmadığının ve onların temsilcisi olamayacağının açık kanıtı olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

*PKK/KCK/YPG terör örgütünün gerçek yüzü görülmeli ve özellikle dost ve müttefik ülkeler PKK/KCK/YPG’ye başta silah ve mühimmat olmak üzere desteğini kesmelidir.

*Türkiye; bölgemize huzursuzluk, istikrarsızlık, kan ve gözyaşından başka bir şey getirmeyen bu hain ve eli kanlı terör örgütünü tamamen bitirmeye, mücadelesine en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam etmeye kararlıdır ve bu konuda komşularıyla iş birliğine hazırdır.

*Her zaman olduğu gibi komşularımızın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygılı olarak terörle mücadelesinde Iraklı kardeşlerimizin daima yanındayız ve onlara desteğe hazırız.

*Bu vesile ile PKK/KCK/YPG terör örgütünün hain saldırısında hayatını kaybeden Iraklı kardeşlerimize Allahtan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. DHA

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