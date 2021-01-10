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MSB’den Fatih Sondaj paylaşımı

Fatih Sondaj Gemisi'nin Türkali-1 sahasında başlattığı çalışmanın son görüntüsünü paylaşan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'Karadeniz'in fatihleri bir arada' notuyla TCG Fatih fırkateyninin koruma görevini sürdürdüğünü duyurdu.

Güncellenme: 18:11, 10/01/2021
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MSB’den Fatih Sondaj paylaşımı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) sismik veri toplama projesi kapsamında faaliyet gösteren Fatih Sondaj Gemisi, Sakarya sahasının Tuna-1 bölgesindeki çalışmasının ardından Türkali-1 sahasında çalışmalarına devam ediyor.

Sismik araştırma gemisine Türk Silahlı Kuvvetleri fırkateynleri refakat ve koruma görevlerini sürdürüyor.

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Milli Savunma Bakanlığı, ‘Karadeniz’in fatihleri bir arada’ notuyla, “Son olarak Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında görev icra eden TCG FATİH fırkateynimiz; TÜRKALİ-1 sahasında çalışmalarına devam eden FATİH sondaj gemimize refakat ve koruma görevine devam ediyor” ifadelerine yer verdi.

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