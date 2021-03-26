MSB’den ‘irtica’ tartışmasına yanıt

MSB’den yapılan açıklama şöyle:

* Harp Okulları yönetmelik değişikliği: Yeni düzenleme, yürürlükten kaldırılana göre daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut. Yayımlanan Yönetmelikte yer alan düzenleme yürürlükten kaldırılan Yönetmelikte yer alan düzenlemeye istinaden daha geniş kapsamlı, güncel mevzuata uygun ve daha somut bir düzenleme olmakla birlikte basına ve sosyal medyaya yansımış olan Millî Savunma Üniversitesi Harp Okulları Yönetmeliğine ilişkin açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

* Güven artırıcı önlemler toplantılarının dördüncüsünün Ankara'da yapılmasına yönelik Yunan muhataplarımıza davetimiz yinelenmiştir.

* 15 Temmuz 2016’dan bu yana 21 bin 494 personel ihraç edildi, 3 bin 173 personel hakkında ise idari süreç devam etmektedir.

* Suriye harekat alanlarında mart ayında DEAŞ’lılar dahil 183 terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

* 1 Mart’tan bu yana yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı devam eden operasyonlarda 231 terörist etkisiz hale getirildi.