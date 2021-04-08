MSB’yi yalanlayan TESUD’a müfettiş

TESUD yöneticileri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı 5 Nisan'da ziyaret etmişti. Bu ziyaretin ardından MSB, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri Millî Savunma Bakanlığına destek ziyareti gerçekleştirerek bazı amirallerin yayımladığı bildiriyi kınadıklarını belirtti” şeklinde açıklama yaptı.

Ancak TESUD, bu açıklamayı, “Emekli amirallerin bildirisine yönelik herhangi bir kınama ifadesi kullanılmamıştır” diyerek yalanladı. TESUD açıklamasında davetin de bizzat bakanlıktan geldiği belirtildi.

TESUD'un bu açıklaması İçişleri Bakanlığını harekete geçirdi. Derneğin bakanlığı yalanlamasından bır gün sonra, İçişleri Bakanlığının 6 Nisan tarihli “oluruyla” TESUD'da dernekler yasası çerçevesinde idari ve mali denetim yapılması talimatı verildi.