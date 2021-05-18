MSÜ tercih işlemleri için son tarih geliyor

Askeri öğrenci adaylarının 2021 MSÜ tercih işlemleri devam ediyor. 2021 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri personeltemin.msb.gov.tr adresinden yapılabilecek. Adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan-19 Mayıs yapabilecek.

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 04 Nisan 2021 tarihinde yapılan 2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2021-MSÜ) başvuru yapan, sınav ücretini yatıran ve 2021-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih yapabilecektir. Adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini 30 Nisan (saat 10:00’dan)-19 Mayıs 2021 (saat 23:59’a kadar) yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde tercihini yapmayan adaylar, 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

MSÜ TERCİH SAYFASI