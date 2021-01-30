MTV hesaplama tablosu: MTV ödemeleri için son gün ne zaman?

Araç sahipleri tarafından her yıl iki taksitle ödenen MTV’de son gün yaklaştı. MTV için yeni yılla birlikte düzenleme gelirken, ücretlerde de yüzde 9.11 civarında artış yaşandı. MTV ödemesi online olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sayfasından ve E-Devlet sistemi üzerinden ödeme kredi kartları ile yapılabilir.

MTV 2021 NE KADAR?







* Türkiye’de en çok tercih edilen araçların vergi değişimlerine baktığımızda ise 2018 yılından sonra trafiğe çıkmış, motor hacmi 1.3 litrenin altında olan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL’nin altında bir araca sahipseniz yıllık MTV’niz bin 51 TL olarak ödenecek.

* Yaşı 1-3 aralığında olup, motor hacmi 1300cc ila 1600cc arasında olan ve vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL’yi aşmayan özelliklerde bir otomobile sahipseniz de yıllık bin 831 TL ödeyeceksiniz.

* Yine bu grupta olup sadece vergisiz fiyatı 56 bin 519 TL ile 99 bin 72 TL aralığında olan araçların MTV’si ise yıllık 2014 TL olacak.

MTV NASIL ÖDENİR?

– gib.gov.tr’de yer alan “Borç Sorgulama ve Ödeme” bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

– Anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak veya banka şubelerine başvurarak ödeme yapılabilir.

– MTV yönünden mükellefiyet kaydının bulunduğu veya MTV'yi tahsile yetkili diğer Vergi Dairesi müdürlüklerine başvurarak vergi ödenebilir.

– MTV’yi e-Devlet üzerinden de ödemek mümkün