Muammer Aksoy’un evi kentsel dönüşüm kurbanı

Evin yıkılacak olmasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tepki gösterdi.

Candan, şunları söyledi: “Aksoy'un evi, kentsel dönüşüm ile yıkım tehdidi altında. Cumhuriyet aşığı Atatürkçü Derneği Başkanı Aksoy, bu evin önünde katledildi. Üzerinde ‘Muammer Aksoy ve Akrabaları Evi' yazan binanın taşıdığı değer korunmalı. Aksoy'un ömrünü geçirdiği mücadelesine tanıklık eden ev, aydınlanma müzesi olmalı. Bir kenti kent yapan, kimliğini veren hafıza mekanlarını korumak, yerel yönetimlerin de sorumluluğundadır.”