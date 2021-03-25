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Muammer Aksoy’un evi kentsel dönüşüm kurbanı

Prof. Muammer Aksoy, 31 Ocak 1990 tarihinde Ankara Bahçelievler’deki evinin önünde suikasta kurban gitti. Failleri bulunamadı. Aksoy’un evi şimdi kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Mimarlar Odası, Aksoy’un evi için, ‘Aydınlanma Müzesi’ olsun çağrısı yaptı.

Yavuz ALATAN
Güncellenme: 04:12, 25/03/2021
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Muammer Aksoy’un evi kentsel dönüşüm kurbanı

Evin yıkılacak olmasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan tepki gösterdi.

Tezcan Karakuş Candan

Candan, şunları söyledi: “Aksoy'un evi, kentsel dönüşüm ile yıkım tehdidi altında. Cumhuriyet aşığı Atatürkçü Derneği Başkanı Aksoy, bu evin önünde katledildi. Üzerinde ‘Muammer Aksoy ve Akrabaları Evi' yazan binanın taşıdığı değer korunmalı. Aksoy'un ömrünü geçirdiği mücadelesine tanıklık eden ev, aydınlanma müzesi olmalı. Bir kenti kent yapan, kimliğini veren hafıza mekanlarını korumak, yerel yönetimlerin de sorumluluğundadır.”

Muammer Aksoy

Yayınlanma Tarihi:05:30,