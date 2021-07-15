Mücadele sonuç verdi, işçiler kazandı

Nazilli'de bulunan Uğur Soğutma Fabrikası'nda son üç yılda işten çıkarılan 110 işçiden 82'si işe iade ve sendikal tazminat davasını kazandı. Türk Metal Sendikası Nazilli Temsilciliği'nin öncülüğünde açılan davaların bir bölümü ise sürüyor.

Sendika Temsilcisi Mesut Dinç, işten çıkarmaları kayyumun başlattığını belirterek, “Uğur Soğutma'nın patronları FETÖ davasında yargılanırken 2017 yılı sonunda fabrikaya kayyum atandı. 2018 Yılı başında da fabrikada sendikalaşma başladı. Yaklaşık 855 işçi Türk Metal Sendikası'na üye oldu. İlk etapta 74 arkadaşımız kayyum tarafından işten çıkarıldı. FETÖ'den yargılanan, cezaevinden çıkamaz, gelemez denilen patronlar 2019 yılında kayyumdan fabrikayı devraldı ve işten çıkarmalara devam etti.” dedi.

100 İŞÇİ DAVA AÇMADI

İşten çıkarılanların 200'ü geçtiğini, bunlardan 100'ünün haklarını aramadıklarını söyleyen Dinç, “Toplamda 110 arkadaşımız için anayasal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldıklarını belirterek işe iade ve sendikal tazminat davası açtık. Bunların 82'nin dava süreci yerel mahkemede bitti. 25'i istinaf mahkemesinde onandı. Tazminatlarını aldılar. Geri kalan arkadaşlarımızın da yıl sonuna kadar onanacağını düşünüyoruz. Davası açılmayan 100'e yakın işçi var” şeklinde konuştu.

İKİ AMİRE HAPİS CEZASI

Dinç, sendikalı oldukları için işçilere mobbing uygulayan iki amir hakkında suç duyurusunda bulunduklarını, ikisinin 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldığını sözlerine ekledi.