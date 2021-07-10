Mücadeleyi çevreci vatandaşlar kazandı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 15 yıldır ‘'Termik santral'' mücadelesi veren çevreci vatandaşlar bir davayı daha kazandı. Ekolojik yaşama zarar verecek olan Hema Termik Santrali davasında, Bartın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün yaptığı plan değişikliği davası reddedildi. Ancak İstinaf Mahkemesi bu kararı bozdu.

Ankara Bölge İdare Mahkemesi, 5. İdari Davalar Kurulu plan değişikliğini iptal etti. Daha önce açılan davalarda da 5 ayrı ÇED raporu iptal edilmişti. Fatih Sultan Mehmet'in “Lala, Çeşmi Cihan bura mı ola” dediği Amasra'daki Tarlaağzı ve Gömü köylerinde, turizm, tarım, balıkçılık ve kent kültürüne aykırı biçimde termik santral yapılamayacağı, yargı tarafından bir kez daha onaylandı.

DOĞAL YAŞAM İÇİN

İstinaf mahkemesinden olumlu sonuç alan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı tezcan Karakuş Candan, “Bu karar Bartın ve Amasra halkının haklı mücadelesinin göstergesidir. Halkın iradesine ipotek koyarak yapılmak istenen ve doğal yaşama büyük zararlar verecek olan termik santrale ilişkin mücadelede yargı da bir kez daha haklılığımızı tescil ederek dava konusu işlemi iptal etmiştir” dedi.

MÜCADELEYİ BIRAKMADI HAKLILIĞINI KANITLADI

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, çevre plan değişikliği için dava açmıştı. Davanın reddedilmesi üzerine hukuk mücadelesini bırakmayan Mimarlar Odası Ankara Şubesi kararı istinafa taşımıştı.