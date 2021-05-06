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Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı

Marmara Denizi'nde etkili olan ve balıkçıları zor durumda bırakan deniz salyası (müsilaj) Mudanya sahillerini de kapladı. Yat limanında, deniz salyasının balıkçı teknelerinin çevresini kapladığı görüntüler drone kamerasına yansıdı.

Güncellenme: 13:46, 06/05/2021
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Mudanya Yat Limanı deniz salyasıyla kaplandı

Marmara Denizi’nde şubat aylarında görülmeye başlanan ve yaklaşık 3 aydır etkili olan deniz salyası, Bursa’nın Mudanya ilçesinin sahil kesimini de kapladı. Deniz salyası teknelerin etrafını çevreledi. Yaşanan deniz kirliliği, görenleri şaşkına çevirdi. Bölge, drone ile havadan görüntülendi.

TEKNE MOTORLARINDA ARIZAYA NEDEN OLUYOR

Deniz salyası nedeniyle zor anlar yaşadıklarını belirten balıkçı Engin Ünsal, “Hava sıcaklığının 20 dereceyi geçmesiyle birlikte dipte biriken salyalar su yüzüne çıktı ve görüntü kirliliğine neden oldu. Bizlere de zararı oldu. Su soğutmalı teknelerdeki makinelerin motorlarında arızaya sebep oluyor. Şu an denizin yüzeyine çıktı fakat bir ay öncesine kadar balıkçıların ağlarına yapışıyordu. Balık yakalamalarına engel oluyordu. Şu anlık bu zararlarını biliyoruz” dedi.

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