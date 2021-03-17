Müdürden kadın memurlara akılalmaz hakaret

Toroslar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Baysal, kurum içinde kadın memurlara yönelik aşağılayıcı tutum ve hakaretleri geçtiğimiz yıl şikayet konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu'na kadın bir memurun yaptığı şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

“DİKKAT ET SENİ KÖTÜ YOLA DÜŞÜRÜR”

Olayın araştırılmasının ardından ortaya konan müfettiş raporunda, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçtiğimiz yıl ocak ayında geldiği Mersin'de bir otelde vatandaşlarla tarım sektörü için bulunduğu toplantının 17.30'da bittiği, salonun çıkış bölümünde vatandaşların bakan ile fotoğraf çektirmeye plaket vermeye çalışırken, iki kadın memurun yürüdüğünü gören Müdür Ali Baysal'ın, yüksek sesle vatandaşların ortasında yan yana yürüyen iki kadın memurdan birine “Dikkat et seni kötü yola düşürür. O…luğa alıştırır” dediği vurgulandı.

“GIZ SEN DULSUN”

Müfettiş raporunda ayrıca müdür Ali Baysal'ın şikayetçi memurlardan biri için ise, “Gız senin su faturan kaç TL geldi? Kız sen dulsun, kocan da yok ne yapıyorsun da su faturan bu kadar yüksek geliyor? Topuklu ayakkabı giyme peşine erkek takacaksın” dediği, tayin isteyen aynı kadın memura “Sen dulsun, o da de bekar, ikiniz çok iyi anlaşırsınız. Bol bol erkek avlamaya çıkarsınız, daha sonra pişman olursun”, yine bayan memura “Topuklu ayakkabı giyme, peşine erkek takacaksın, sen dulsun, saçın sarı saçımı siyaha boyat, başımı kapat” gibi aşağılayıcı, rencide edici cümleler sarf ettiği” belirtildi.

“SEN BENDEN HABERSİZ NASIL RAPOR ALIRSIN?”

Raporda 2019'da kurumda çalışırken cerrahi operasyon geçiren ve 30 gün heyet raporu alan bir kadın memurun da Müdür Ali Baysal'ın ağır hareketlerine uğradığı, Müdür Ali Baysal'ın kendisine “Sen benden habersiz nasıl rapor alırsın seni mahvederim” dediği, sonra doktoru arayıp tehdit ettiği, raporu 10 güne düşürdüğü, kadın memurun ise “Müdürüm ben gerçekten hastayım hem de küçük bebeğim var” demesi üzerine ise kendisine bağırıp çağırdığı” ifade edildi. Aynı memurun müdürün hakaret ve davranışı nedeniyle tayinini başka kuruma yaptırdığı da belirtildi.

KOLTUĞUNDAN OLDU

Memurların şikayetiyle hakkında yapılan müfettiş soruşturmasında disiplin yönünden ‘1 yıl kademe ilerlemesi, 1/8 oranında aylıktan kesme ve 1/30 oranında maaş kesme' cezası alan Müdür Ali Baysal, idari yönden de ‘İdarecilik görevinin üzerinden alınarak' başka ile atanması istendi.

Söz konusu müfettiş raporuna Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de ‘Olur” verdiği ancak aradan bir ayı aşkın süre geçmesine rağmen suçlu bulunan Müdür Ali Baysal'ın hâlâ görevini sürdürdüğü belirlendi. İlgili bakanlık tarafından da Çankırı'ya ataması yapılan ve AKP Toroslar İlçe Başkan ve Milletvekili aday adayı olduğu belirlenen Baysal'ın hâlâ görevde tutulması, akıllara “Kim koruyor?” sorusunu getirdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDA AKP BROŞÜRÜ

Bu arada, raporda kendisine yönelik suçlamaları kabul etmediği belirtilen Müdür Ali Baysal'ın, kişisel Facebook hesabında ise “Toroslardan bir ışık doğuyor, hedef 2023. Milletvekili Aday Adayı” şeklinde öz geçmişinin de bulunduğu bir el broşürünü de paylaşması dikkat çekti.