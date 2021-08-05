Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün: Yangınların yaralarını hep birlikte saracağız

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın 7 ilçesinde devam eden orman yangınlarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Gürün "Yangın felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekip ve imkânlarıyla vatandaşımızın yanında” dedi.

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Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer, Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde çıkan orman yangınları devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yangınların devam ettiği 7 ilçede alevlerden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu.

“TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ”

Milas'ın Ören ve Menteşe'nin Kozağaç Mahallesinde başlayan orman yangınları nedeniyle bu bölgelerde incelemelerde bulunan Gürün, “İlçelerimizde yangınlar devam ediyor. Kavaklıdere ilçemizde devam eden yangın Menteşe İlçemizin Kozağaç mahallesine kadar geldi. Bu bölgede tahliye kararı alındı. Tüm ekiplerimiz ve vatandaşlarımızla birlikte yangının söndürülmesi için mücadele ediyoruz. Alevlerin daha fazla ilerlememesi için hava desteğinin arttırılması gerekiyor. Sadece Menteşe'de değil Bodrum, Marmaris, Milas, Kavaklıdere, Seydikemer ve Köyceğiz ilçelerimizdeki yangınlarla ilgili de üzerimize düşen ne varsa fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Son olarak Milas İlçemizde bulunan Kemerköy Termik santraline yangınların sıçraması ihtimali hepimizde endişeye sebep oldu. Nitekim yangınlar bu noktaya geldi ancak burada aldığımız bilgilere göre çok ciddi bir yangın meydana gelmedi. Kimse paniğe kapılmasın, yangın felaketinin yaralarını hep birlikte saracağız. Büyükşehir Belediyemiz tüm ekip ve imkânlarıyla sizlerin yanında. Bu felaketin sonuçlarını hafifletebilmek için, zararı azaltmak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

7 İLÇEDE 54 MAHALLE BOŞALTILDI

Muğla'nın ilçelerinde 29 Temmuz tarihinde başlayan orman yangınlarında bu güne kadar 7 ilçede 54 mahallede 11 bin 844 haneden 35 bin 365 vatandaş tahliye edildi. Muğla'nın Milas ilçesinde ise 17 mahallede (Alatepe, Çakıralan, Dere, Hüsamlar, Kalem, Kultak, Ören, Pınar, Sek, Türkevleri, Yoğunoluk, Çamlıca, Bağdamlar, Bayır, Gürceğiz, Akçayaka ve Karacaağaç) tahliye işlemleri başlatılmış vatandaşların tahliyeleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ulaşım araçları ve deniz yolu ulaşımları ile gerçekleştirildi. Bölge bulunan 4 bin 994 hane boşaltılırken 8 bin 743 vatandaşımız güvenli alanlara taşındı.

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