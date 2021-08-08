Muğla ve Isparta yangınlarında gece görüşlü Ukrayna helikopterleri devrede

Gece saatleri itibarıyla Muğla'da 5, Isparta'da 1 yangın devam ediyor. Muğla'da en tehlikeli konumdaki Köyceğiz yangınının devam ettiği görülüyor. Ukrayna’dan iki gün önce gelen yangın söndürme özellikli helikopterlerinden 3'ü Muğla Milas bölgesindeki yangında çalışırken biri Isparta'daki yangında çalışıyor.

MUSTAFA SARIİPEK

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Kavaklıdere’de başlayan daha sonra Yılanlı’ya sıçrayan yangın için Kozağaç Mahallesi'nin batı istikametinde ve yukarısında Göktepe Kulesi’nin alt istikametinde çalışmalar devam ediyor. Aynı yangının doğu istikametinde Yılanlı bölgesinde kalan kısmında da yoğun bir çalışma var.

Köyceğiz’deki orman yangını söndürme çalışmaları Otmanlar Mahallesi civarında yoğun bir şekilde devam ediyor. Çövmen Yaylası’nın bölgesinde de çalışmaları ağırlık verildi. Göynük Kanyonu tarafında da çalışmaya devam ediyor.

Dün Hacıveliler de başlayan yangın, tekrar rüzgarın etkisiyle Yatağan bölgesine yayıldı ve yangın tekrar büyüdü.

Milas yangınından tek hatta devam eden yangın, rüzgarla tekrar hareketlenince uçak ve hava araçları tekrar parlama gösteren ve alevlerin çoğaldığı bölgeye müdahale ediyor.

Köyceğiz yangınında da çalışmalar devam ediyor. Otmanlar Mahallesi’nde Köymen Yaylası bölgesinde Göynük bölgesinde yoğun şekilde havadan karadan çalışmalar sürdürülüyor Seydikemer Karaköy'de çıkan orman yangınına da havadan ve karadan müdahale ediliyor.

GECE GÖRÜŞLÜ HELİKOPTERLER DEVREDE

Milas’ta devam eden yangına Fesleğen bölgesinde havadan helikopterle müdahale ediliyor.

Ukrayna’dan gelen ve gece yangın söndürme özellikli helikopterler Milas yangının Fesleğen bölgesinde görev yapıyor.

Ukrayna'dan iki gün önce gelen 4 gece yangın söndürme özellikli helikopterlerinden 3’ü Muğla Milas bölgesindeki yangında çalışırken biri Isparta’daki yangında çalışıyor.

MUĞLA’DA 5 YANGIN DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın verilerine göre Muğla'da 5 yangın devam ediyor. Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas'ın 2 noktasında ve Yatağan'da yangınlar kontrol altına alınamadı. Isparta'da ise Sütçüler ilçesinde yangın devam ediyor.