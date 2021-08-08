Muğla’da orman yangınları 11’nci gününde

11 gün önce Muğla’nın çeşitli bölgelerinde çıkarak hızla neredeyse tüm ilçelerine yayılan orman yangınlarında henüz sona ulaşılamadı. Köyceğiz başta olmak üzere il genelinde birkaç noktadaki yangınlar devam ediyor.

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11 gün önce Muğla'nın çeşitli bölgelerinde çıkarak hızla neredeyse tüm ilçelerine yayılan orman yangınlarında henüz sona ulaşılamadı. Muğla'daki en yoğun yangınlar arasında olan Köyceğiz ilçesi ve çevresi ile Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesi arasındaki yangının önü çevrildi, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

KÖYCEĞİZ YANGINLARI DEVAM EDİYOR

Söndürme çalışmaları gece gündüz aralıksız sürdürülmeye çalışılsa da Köyceğiz ilçesindeki yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Şu saat itibariyle Muğla’daki devam eden yangınlar içerisinde en yoğun çalışmanın yürütüldüğü bölge burası. Yangın söndürme çalışmaları Çövenli Yaylası ile Çiçekbaba zirvesi arasındaki hatta yoğunlaştırılmış durumda. Bu bölgeye hava araçları uçaklar ve helikopterler yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor. Yine yangının diğer noktalarındaki vadiler ve zirvelere atlaması da hala sürüyor.

YATAĞAN ÇİNE YANGINININ ÖNÜ ÇEVRİLDİ

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıveliler tarafında başlayan daha sonra Aydın’ın Çine Akçaova kısmına geçen yangın şu anda çevrilmiş gibi görünüyor ve havadan yoğun bir şekilde helikopterler söndürme çalışmasını sürdürüyor.

SEYDİKEMER KARAKÖY KISMEN KONTROL ALTINDA

Dün(Cumartesi) Seydikemer ilçesi Karaköy Mahallesi'nde çıkan yangında sabah gelen görüntülere göre pek sıkıntı görünmese de bölgenin tam olarak kontrol altına alındığı henüz belirtilemiyor. Bugün bölgede 39 helikopter ve 6 uçak havadan yangınlara müdahale edecek.

MİLAS'DA ARALIKSIZ SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Muğla Bölge Orman Yetkilileri, Milas yangınında şu anda en yoğun şekilde Yeniköy Termik Santraline doğru olan kısmında çalışıldığını açıkladı. Özellikle bu hattın yoğun ormanlık alan olduğu, bir hat olarak da Bayırköy ile Pınararası Mahallesi arasında kalan bir yoğun ormanlık alan olması nedeniyle bu bölgelere gece boyunca helikopterlerin su attığı da verilen bilgiler arasında. Günün ilk ışıkları ile beraber yine yoğun bir şekilde havadan bölgeye yangın söndürme çalışması ise yürütülüyor.

Milas yangınının devam eden hattında bugün 12 helikopter havadan müdahale edecek şekilde planlama yapıldı. Karadan da 100’e yakın arazöz ve o bölgede şu anda 400 civarı personel yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

MUĞLA KOZAĞAÇ YUMAKLI VE GÖKTEPE SOĞUTMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Kavaklıdere ilçesi tarafında başlayan daha sonra Muğla istikametine ilerleyen yangının şu anda Muğla Kozağaç Yumaklı ve Göktepe arasında kalan bölgede büyük bir sıkıntı gözükmüyor. Buralarda soğutmalar yapılıyor. Bu yangının Kozağaç Bayır arasındaki Başalan mevkiinde dün yoğun yanmalar olmuştu fakat bu hatta da şu an için büyük bir sıkıntı gözlenmiyor.

Kavaklıdere kuzeydoğu istikametinde yer alan Şenyayla Mahallesi Çengelcik Mevki ve Ağırmeşe Mevkiinin Muğla istikametinde ki o vadilerde ve zirvelerde yanmalar devam ediyordu. Fakat bugün de sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları o noktalar ile birlikte Kenkercik ve Irmeşe Mevkilerinde yoğun bir şekilde çalışma yürütüyor.

ÇALIŞMALARA KARADAN KATILIM

Muğla'daki söndürme çalışmalarına bugün itibariyle 342 arazöz bin 843 personel bunun içerisinde orman mühendisi orman muhafaza memuru yangın söndürme işçisi dahil olmak üzere karadan yangınlara müdahale ediyor. Diğer iller ve ilçelerden gelen belediyeler ve özel sektörün vermiş olduğu araç gereç desteği bu rakamın dışında tutuluyor.