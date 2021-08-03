Muğla’da yangınlar kontrol altına alınamadı! ‘Üzülerek söylüyorum ki istikamet termik santral’

Muğla'da yangınlar birçok noktada devam ediyor. Kavaklıdere'de ilerleyen yangın için kepçelerle önlemler alınıyor. Seydikemer'in 3 ayrı noktasında yangın başladığı bildirildi. Marmaris'te 2 mahallede yangınlar devam ediyor. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise, "Uyarıyoruz; Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli kırılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet termik santral" uyarısında bulundu.

MUSTAFA SARIİPEK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Başalan mevkinde başlayan orman yangını Sazak mevkine doğru ilerledi. Kepçeler yangının Menteşe Mahallesine geçmemesi için tarlaları temizliyor. Gece saatleri itibarıyla Nebiler ve Menteşe Mahalleleri de alevlerin tehdidiyle karşı karşıya. Tahliye edilen Ortaköy Mahallesinde evlerin zarar görüp görmediği araştırılıyor.

SEYDİKEMER’DE 3 AYRI NOKTADA YANGIN BAŞLADI

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Çökek Mahalesi'nde ise 3 ayrı noktada yangın başladığı bildirildi.

“BİR MAHALLEMİZ DAHA KÜL OLDU”

Marmaris yangını Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinden devam ediyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, “Hisarönü mahallemiz alevlere teslim oldu. Günlerdir söndürme uçağı gerek diyen çığlıklarımız duyulmayınca bir mahallemiz daha kül oldu. Çok üzgünüz” açıklamalarında bulundu.

“UYARIYORUZ, KRİTİK BİR NOKTADAYIZ”

Çökertme Mahallesi ile Türkevleri arasındaki Geren mevkisi olarak bilinen siteler bölgesinden son durumu paylaşan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat ise şöyle konuştu:

* Maalesef hava müdahalesi yapılmadığı için şu anda yangın siteleri tehdit eder bir hale geldi. Yangının olduğu yer ile siteler arasında şu anda burada kalın bir hat oluşturmaya çalışıyoruz. İş makinaları çalışıyor. Bütün arazözler buraya konuşlandırıldı. Burası kritik bir nokta.

* Eğer burada biz bu yangını siteleri koruyacak şekilde kurtaramazsak bu rüzgarın etkisiyle hem Akçakaya hem Türkevler tarafına bu yangını kaçırmak durumunda kalabiliriz. Eğer bu yangını kaçırdığımız taktirde termik santral ile yüz yüze kalacağız demektir.

* Yarın acilen havadan müdahale yapılmalıdır. Uyarıyoruz; Burada kritik bir noktadayız. Yangın kırsaldan çıkıp sitelere doğru ilerliyor. Yarın özellikle hava desteği tam anlamda sağlanarak bu feci yangının beli karılmalı. Çünkü bu hız alınamazsa üzülerek söylüyorum ki istikamet termik santral!

HAYVANLAR KORUNUYOR

Muhammet Tokat, ayrıca yerleşim yerlerinden tahliye edilen hayvanların uygun bir noktada korunduğunu ve onların da güvenli bir bölgeye taşınacağını bildirdi.