Muğla’daki yangınlarına İspanya uçakları 116 ton su boşalttı

İspanya’nın Ankara Büyükelçiliği, İspanyol uçakların Köyceğiz ve Bodrum yangınlarına yaklaşık 116 ton su boşaltıp görevlerini tamamladıklarını duyurdu.

İspanya'nın Ankara Büyükelçiliği, İspanya'dan Türkiye'ye gönderilen Canadair CL-415 tipi uçakların bugün Köyceğiz ve Bodrum yangınlarına yaklaşık 116 ton su boşalttığını duyurdu.

Uçakların 19 defa su atmasının ardından görevlerini tamamladıkları bildirildi. İspanyol uçakların dün de 22 defadan yangın bölgesine toplamda 110 ton su boşalttığı bildirildi.