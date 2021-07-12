Muhalefet gri pasaport skandalının peşini bırakmıyor…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, AKP’li Kandıra Belediyesi'nin ilçede olmayan bir spor kulübü üyesi 39 kişiyi görevlendirme ile yurt dışına gönderdiğini iddia etmişti.

“GERÇEKTEN YURT DIŞINA GÖNDERDİNİZ Mİ?”

Kandıra Belediyesi iddialar karşısında sessizliğini korurken, İYİ Parti Kocaeli il Başkanı Şanbaz Yıldız, AKP’li Belediye Başkanı Adnan Turan’a “Kandıra Belediyesi gerçekten gri pasaport vererek 39 kişiyi yurt dışına göndermiş midir?” diye sordu.

“KANDIRA’DA MI, KARTAL’DA MI İKAMET EDİYORLAR?”

Şanbaz Yıldız, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın sorularını cevaplamasını isteyerek, şunları söyledi:

* Bu şahıslar hangi vasıfla yurt dışına gönderilmiştir? Sporcu olarak mı dernek üyesi olarak mı?

* Bu şahıslardan kaçı gittikleri ülkede kalmış kaçı yurda geri dönmüştür?

* Kandıra Belediyesi’nin bütün masraflarını kendi bütçesinden karşıladığı bu grup Kandıralılar'dan mı oluşmaktadır yoksa İstanbul'un Kartal ilçesinde mi ikamet etmektedirler?

* Eğer hal böyle ise böyle bir seyahati neden Kandıra Belediyesi üstlenmiştir?

* Kandıra Belediye Başkanı Sn. Adnan Turan'ın bu soruları ivedilikle cevaplandırıp kamuoyunu bilgilendirmesi şart olmuştur.

SKANDALIN İLK ADRESİ YEŞİLYURT BELEDİYESİ OLMUŞTU

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nde ‘çevre eğitimi için’ Almanya'ya gönderilen 45 kişiden 43’ünün geri dönmemesi üzerine gri pasaport skandalı patlak vermişti.

Ardından benzer skandal Ordu’nun Ulubey ilçesinde ve Bursa’da da ortaya çıkmıştı. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çok sayıda kişiye gri pasaport sağladığı ve bu kişilerin geriye dönmedikleri iddialarını Meclis gündemine taşımıştı.