Muhalif basına sansürü itiraf etti

TOKİ’nin Meclis’e sunduğu belgeye göre kuruluş sadece iktidara yakın medya organlarına ilan verdi. TOKİ reklam ve tanıtıma 2020’de 9.2 milyon lira harcadı.

DENIZ AYHAN

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2019 yılında 8 milyon 622 bin TL, 2020'de ise 9 milyon 208 bin TL'lik reklam ve tanıtım harcaması yapan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) tercih ettiği medya kuruluşlarının tamamının iktidara yakın olması dikkat çekti. Akdeniz ve Ege bölgelerini kasıp kavuran yangınlar söndürülmeden açıkladığı köy evleri projesi ile eleştirilerin hedefi olan TOKİ gazete ve TV'lere 2019 yılında 2 milyon liralık 2020'de ise 1 milyon 200 bin liralık reklam verdi. TOKİ, reklam verdiği gazete ve TV kanallarını da açıkladı. Buna göre TOKİ, 2019 ve 2020'de SÖZCÜ, Korkusuz, Yeniçağ, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, FOX TV, KRT, Tele 1 ve Halktv'ye hiç reklam vermedi. Kuruluşun verdiği raklamlar ise büyük ölçüde iktidara yakınlığı ile bilinen kuruluşlara gitti.

MECLİS'E BİLDİRDİ

TOKİ'nin TBMM KİT Komisyonu'na gönderdiği belgeye göre kuruluşun ilanları Hürriyet, Sabah, Takvim, Milliyet, Posta, Akşam, Güneş, Star, Türkiye, Yeni Akit, Yeni Şafak, Dünya, Milat, Diriliş Postası, Yeni Birlik ve Türkgün gazetelerine verildi. Kuruluşun reklam vermek için tercih ettiği televizyonlar ise ATV, Kanal D, Star, Show TV, Kanal 7, TV 8, A Haber, A Para, TRT 1, TRT Haber, CNN Türk, Habertürk, Bloomberg, TGRT, Kanal 24, Ülke TV, TV Net, 360 TV olark sıralandı. TOKİ ayrıca Bengü Türk, Akit TV, TV 100 kanallarını reklamla destekledi.

Amaç vatandaşı bilgilendirmek

TOKİ'nin TBMM KİT Komisyonu'na tanıtım ve reklamlara ilişkin gönderdiği yanıtta, yapılan tanıtım çalışmaları, pazarlamaya dönük çalışmalar olarak değil, kuruluşun faaliyetlerinden vatandaşı haberdar etmek için sürdürülen çalışmalar olarak nitelendirildi. TOKİ'nin reklam ve tanıtım hizmetleri için 2019 yılında 8 milyon 622 bin TL, 2020'de ise 9 milyon 208 bin TL harcama yaptığı belirtildi.