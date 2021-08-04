Muharrem ayı ne zaman? Aşure günü hangi tarihte?

Muharrem ayının onuncu günü “Aşure” diye adlandırılır. Muharrem ayında Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nda dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşureler de paylaşılır. Muharrem ayı 2021'de 9 Ağustos'ta başlayacak.

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Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başlayacak. “Muharrem” hürmet edilen anlamındadır. Bu ay, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Muharrem ayının onuncu günü ise Aşure Günü olarak idrak edilecek. Peki Aşure günü ne zaman?

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

2021'de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

MUHARREM AYININ ANLAMI NEDİR?

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla “haram”dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan “muharrem” ayında birbirlerine savaş açmak gibi “yasaklanan” fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.

Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu'nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.