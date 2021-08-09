Muharrem ayı orucu ne zaman, nasıl tutulur?

Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruç olduğu varsayılır. Muharrem ayında Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulmasının daha doğru olacağına işaret ediliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hicri takvime göre yılın 12. ve sonuncu ay olan Zilhicce sona ermesiyle birlikte Muharrem ayı başladı. İslam tarihinin en önemli olaylarından biri olan hicretin gerçekleştiği gün hicri yılbaşı kabul edilir. Muharrem ayının onuncu günü “Aşure” diye adlandırılır. “Muharrem” hürmet edilen anlamındadır.

MUHARREM AYI BAŞLADI MI

9 Ağustos hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek. Bugün itibariyle Muharrem ayı başladı.

MUHARREM AYINDAN ORUÇ TUTULUR MU?

Resûlullah (s.a.s.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece namazıdır.” (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm, 55; Tirmizî, Savm, 40)

Muharrem’in onuncu günü âşûrâ günüdür. Bu gün oruç tutmak da bazı âlimlere göre sünnettir (Serahsî, el-Mebsût, III, 92). Zira Resûlullah (s.a.s.), âşûrâ gününde oruç tutmuş ve bunu müslümanlara tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 69).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem’in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).

Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).