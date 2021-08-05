Muharrem İnce Erdoğan’a seslendi: İtibardan tasarruf et

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Marmaris Turgut Köyü'ndeki yangın söndürme çalışmalarına katıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını cevapladı.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangından zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu. Ardından bir değerlendirme toplantısı yapan İnce’nin konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

“Ben hayatımda Manavgat’taki yangın gibi bir facia görmedim, böyle bir manzara ile karşılaşmadım, korkunçtu. Milletimizle bir kez daha gurur duydum. Binlerce kişi dayanışma içerisinde burada. Ben orada devleti göremedim ama milleti gördüm. Organizasyon diye bir şey yok insanlar kendi imkanları ile, ellerinde pet şişeleri ile yangını söndürmeye çalışıyorlar. Böyle yangınlarda ilk saatlerde havadan müdahale çok önemlidir. Amacımız siyaset yapmak değil, gerçekleri haykırmak. Ormanlar yanıyor ve bittiğinde ya da denize ulaştığında sönüyorlar. Zamanında İsrail’e uçak gönderdik İsrail aciz mi oldu? Acziyet bu değildir, o kibir abidesine sesleniyorum. Neden yardım istemek acizlik olsun?1999 Depremi’nde başka ülkelerden gelen insanlar bize yardım ettiler.

“13 UÇAĞIN YERİNE YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI AL”

Suriyeli göçmenleri Avrupa’ya göndermeme karşılığında para alacaksınız bu onurunuzu kırmayacak, Amerikan uçakları Irak’ı bombalarken kasanıza girecek paranın hesabını yapacaksınız bu onurunuzu kırmayacak ama bir yangın uçağı talep etmek acizlik olacak onurunuzu kıracak. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. İtibardan tasarruf olmaz diyordun derhal itibardan tasarruf etmek lazım. 13 uçağın yerine yangın söndürme uçağı al, 3 uçak neyine yetmiyor senin. Bitmeyecek bu yangınlar.

“YAZIKLAR OLSUN”

13 uçağı var, uçan sarayları var Cumhurbaşkanının ama Türkiye Cumhuriyeti’nin bir tane yangın söndürme uçağı yok. Yazıklar olsun 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlere. 3 tane kiralık uçak var. 13 uçakla koleksiyon yapacağına bugünleri düşünseydi, hazırlık yapsaydı. Bu manzara vatana ihanettir. Bu ülkenin yeşilini koruyamayan yerli ve milli olamaz. Bizim ciğerimiz yanıyor onların yüzü bile kızarmıyor. Bu kadar öngörüsüzlük olabilir mi?

“MİLLETİMİZLE GURUR DUYUYORUM”

Millete doğru bilgi vermeniz lazım. İspanya attığı suyun tonajını bile söylüyor. Ben milletimize buradan tekrardan teşekkür etmek istiyorum ve onlarla gurur duyuyorum devlet de sınıfta kalmıştır bunu da takdirlerinize sunuyorum.”