Muharrem İnce: Muğla’yı mafyadan kurtaracağız

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Muğla’ya geldi. Kara yolu ile Menteşe’nin Yeşilyurt bölgesine gelen İnce, burada parti otobüsüne binerek Menteşe ilçe merkezine hareket etti.

Menteşe’de partililer tarafından karşılanan İnce, otobüsle şehir turu atarak vatandaşları selamladı. Muharrem İnce, eşi Ülkü İnce ve partisinin Muğla İl Başkanı İbrahim Şimşek ile Emirbeyazıt Mahallesi ve Cumhuriyet Caddesi’ndeki esnafları ziyaret etti.

İnce, kendisine midye ikram eden esnaf Şeyhmus Albayrak’a, “Hak geçmesin” diyerek 100 lira takdim etti.

“MUĞLA’YI MAFYADAN KURTARACAĞIZ”

Muharrem İnce, esnaf ziyaretinin ardından İsmet Çatak Caddesi üzerindeki partisinin Muğla İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin en kalabalık mitinglerini yapacaklarını belirten İnce, şunları söyledi:

* Şimdilik açılışlar gerçekleştiriyoruz. Muğla dediğimizde deniz, kum, güneş, aromatik bitkiler, organik gıdalar ve madenler gelir.

* Bir de aklımıza Çökertme gelir. Son günlerdeki haberler Çökertme ile ilgili değil, çökmeyle ilgili. Otele, marinaya, mafyanın çökmesi gibi.

* Birinci sözüm Muğla’yı mafyadan kurtaracağız. Muğla çökmeyle değil, Çökertme’yle anılacak. DHA

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