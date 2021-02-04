Muharrem İnce, Rektör Bulu ile görüşmeyi reddetti

Memleket Hareketi’nin lideri Muharrem İnce, çalışma arkadaşları ile birlikte bugün Boğaziçi Üniversitesi’ni ziyaret etti. Eylemci öğrenciler ve Boğaziçi Mezunları Derneği ile görüşen İnce, yaşananlar hakkında bilgi aldı.

Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, özel güvenlik görevlisini göndererek, İnce ile görüşmek istediğini bildirdi. Ancak İnce, öğrenciler karşı çıktığı için bu teklifi reddetti.

İnce, şunları söyledi:

“Öğrenciler ‘Gitme’ deyince ben de gitmedim. Bana çocuklar şunu söyledi: Siyasileri davet ediyoruz. ‘Demokrasi istiyoruz’ dediler. Çocuklar Kabe fotoğrafından rahatsızlar. Kendileriyle ilgisinin olmadığını söylüyorlar. Çocuklar aklı başında ve kötülük istemiyorlar. Ahmet Necdet Sezer döneminde ikinci olan atandığı zaman kıyameti koparanlar seçimi tamamen kaldırmışlar. Rektör ataması kesinlikle seçimle olmalıdır. 40 yıl öncesine gittik. Rektörün istifa etmesi lazım. İstenmeyen bir yerde durulur mu? Nasıl görev yapacak?”