Muharrem İnce’den otoyol ücreti isyanı

Partisinin İzmir İl Başkanlığı açılışı için Yalova'dan İzmir'e giden Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, neredeyse yakıt ücreti kadar otoyol geçiş ücreti ödediğini belirterek tepki gösterdi.

“YAKIT ÜCRETİ KADAR GEÇİŞ ÜCRETİ OLUR MU?”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İnce, “Dün Yalova'dan İzmir'e otoyoldan gittim. Gidiş dönüş otoyol ücreti 620 TL, yakıt 670 TL. Yakıt ücreti kadar geçiş ücreti olur mu? Bu yollardan geçenden de, geçmeyenden de, hiç geçmeyecek olandan da Deli Dumrul vergisi almaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

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