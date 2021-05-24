Muharrem İnce’den Sedat Peker açıklaması:  Meğer bu iktidar 90’ların baş aktörleriyle kankaymış

Memleket Partisi Genel Başkanı İnce basın toplantısı düzenleyerek gündemi değerlendirdi. Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker'in iddialarına da değinen İnce, “İtiraflar ve iddialar Susurluk kazasından daha vahim. Susurluk’taki kazadan sonra devlet vardı, devlet çalışmıştı, mekanizma işlemişti, şimdi işlemiyor, devlet yok ortada. İşlemiyor yada işlettirilmiyor. Harekete geçen bir savcı yok, Cumhuriyet savcıları neredesiniz? Siz Cumhuriyeti korumakla görevli değil misiniz? Neden sesiniz çıkmıyor sizin? Açılan bir soruşturma yok. TBMM’de kurulan bir komisyon yok. Mafya yargıya hukuk dersi veriyor. Mafya yargıya anlattığı olayları nasıl ispatlayacağının yolunu gösteriyor. Mafya yargıya yol gösteriyor. Bu iktidar ‘Türkiye’yi 90’lara döndürmeyeceğiz’ diye hep korkuttu. Meğer bu iktidar, 90’ların baş aktörleriyle kankaymış.” dedi.

“SİZE OY İSTERKEN NEYDİ? BAŞKA BİR İŞ Mİ YAPIYORDU?”

İnce’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* İktidarda kalmak için herkesle iş tutuyorlar. Hoca efendi dediklerine bu gün terörist diyorlar. Hayırsever iş adamı dediklerine bugün sıkıştıklarında organize suç örgütü lideri diyorlar. Cari açığı kapatan değerli iş adamına bugün altın kaçakçısı diyorlar. 2 yıl önce şehir şehir gezdirdiler. Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Bugün organize suç örgütü lideri dedikleri kişi şehir şehir gezdi Erdoğan'a oy istedi. O zaman neredeydiniz siz? Aklınız neredeydi?

Koruma tahsis ettiler koruma. Yetmedi silahlı korumayla yurt dışına gönderdiler. Ben bir kez silahlı korumayla yurt dışına gittim. Cumhurbaşkanı adaylığımda Kırcaali'ye geçtik, uzun bir prosedürü var hatırlıyorum. Bir korumam gelmişti hatta. Siz koruma verip silahla yurt dışına gönderdiniz.

Bunları siz yaptınız siz. Ey iktidar. Şimdi devletin televizyonlarına geçmişler cevap yetiştiriyorlar. Utanmıyor musunuz geçmişte koruma verdiğiniz kişiye bugün böyle söylemeye. Size oy isterken neydi? Başka bir iş mi yapıyordu?

“EY ERDOĞAN, SENİ GÖREVE DAVET EDİYORUM KİM BU AÇIKLA”

*10 bin dolar alan siyasetçi. Arkadaş bütün milletvekilleri töhmet altında. Kim bu bunu açıklayacak devletin görevi bu. Bütün siyaset kurumunu zan altında bırakamazsınız. Kim bu 10 bin dolar maaş alan siyasetçi?

* Ey Erdoğan sen, göreve davet ediyorum kim bu açıkla. Savcıları göreve davet ediyorum. Böyle bir ülke olmaz. Biz muz cumhuriyeti miyiz? Susurluk'taki kazadan sonra devlet olaya el koymuştu. Devlet yok ortada devlet. Muhalefetten de ses yok. Muhalefet de konuşmuyor.

* Bu siyasetçi 10 bin dolar maaş alan bence tahminimi söylüyorum yüzde 100 AKP'li. Muhalefetten olsaydı çoktan adını yandaş medyada manşetlerde görürdük. Sizin adam olunca açıklamayacak mısınız? Türkiye'nin acilen bir temiz eller operasyonuna ihtiyacı var.

* Türkiye'nin acilen silkinmeye, ayağa kalkmaya, temizlenmeye ihtiyacı var. Yargı Meclis harekete geçmelidir.”