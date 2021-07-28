Muharrem İnce’den yangın tepkisi: Kontrol edilememesi, halkın tehlikede olmasının bir sebebi de sizsiniz

Manavgat’ta farklı noktalarda çıkan orman yangınlarının ardından Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda da yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

“KAYYUMLA YÖNETTİĞİNİZ THK'DA UÇAKLARI ÇÜRÜTTÜNÜZ”

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce de hem Manavgat hem de Osmaniye'de meydana gelen yangınlara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, “Manavgat'tan sonra Osmaniye'de de yüreğimize ateş düştü. Kayyumla yönettiğiniz THK'da uçakları çürüttünüz. İhale verilmediği gerekçesiyle tecrübeli pilotları, teknisyenleri işten attınız. Yangının kontrol edilememesi, halkın tehlikede olmasının bir sebebi de sizsiniz” ifadelerini kullandı.

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