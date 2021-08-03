Muhittin Böcek’ten ‘yangın cehenneminde partizanlık’ açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yangın bölgesinde Cumhur İttifakı'nın 'siyasi partizanlık' yaptığını, helikopterlere talimat verdiğini söyledi. Böcek, "Burada AK Partili belediyelere, Cumhur İttifakı’ndaki belediyelere oralar görev verilmiş. Orada siyasiler rastgele ‘Falan mahalleye gitsin orada yangın varmış’ diye yönlendiriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Manavgat belediye başkanına yok, diğer AK Partili belediyelere sorumluluk veriyorlar. Bu nasıl bir iştir? Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleyeceğim. Böyle bir şey olamaz" diyerek sitem etti.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, KRT TV'nin Şimdiki Zaman programına konuk olarak yangında son durumu anlattı.

“YANGIN 15 MAHALLEDE DEVAM EDİYOR”

Böcek, “Antalya'mızda Çarşamba günü saat 13.00 sularında meydana gelen 4 ayrı noktadaki yangın hala 4 ilçe ve 15 mahallemizde devam ediyor. Manavgat'ta 4, Alanya'da 3, Akseki 3 mahallede yangın devam ediyor” açıklamasında bulundu.

“FERYAT ETMESEM GÜNDOĞMUŞ YANMIŞTI”

Dün Gündoğmuş için yaptığı yardım çağrısına değinen Böcek, şunları söyledi:

* Ben böylesi bir acı günümüzde siyaset yapacak değilim. Ben devlet terbiyesiyle büyümüş, 27 yıllık bir yöneticiyim. Gündoğmuş'taki olayda gittiğimde bütün insanlar bana koştular. Belediye hizmet binamızın 100 metre yanına kadar ateş inmiş.

* Ortalık yanıyor. O anda ağlayanları, sarılanları anlatamam. Ben oradaki feryadı, ağlayışı görünce dayanamadım. ‘İnsanlar yanıyor' deyince ateşe birini atıyor gibi değil, bal gibi de biliyorlar.

* ‘Türkiye'yi ben ayağa kaldırmışım. Eğer ki ayağa kaldırmamış olsaydım bugün Gündoğmuş yanmıştı. Biz insanların canını, malını korumak, kollamakla görevliyiz.

* Biz burada siyaset yapmıyoruz. Çavuşoğlu bakanımız, ata dostumuz, “Türkiye'ye panik yarattırdınız” dedi. Efendim 2 tane uçak-helikopter uçuyordu orada. İnsanlar yanıyor.

* O insanların evlerinin, ormanın yanışına ben feryat ettim. Helikopter uçak gönderin dedik diye bizi eleştiriyorlar. Onu yapmasak Gündoğmuş yanmıştı.

“AKP’LİLER HELİKOPTERLERE TALİMAT VERİYOR”

Feryadından sonra bölgeye 6-7 tane helikopter geldiğinin söylendiğini belirten Böcek, ayrıca yangın bölgelerinde ‘siyasi partizanlık' yapıldığını söyledi.

Böcek, bu konuda şöyle konuştu:

* Burada şöyle bir siyaset yapılıyor; Manavgat'ın 7 mahallesi Aksu belediyesine, 8 mahallesi Korkuteli'ne, 9 mahallesi Kepez'e….Burada AK Partili belediyelere, Cumhur İttifakı'ndaki belediyelere oralar görev verilmiş.

* Biz Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak varız. Devlet var. Bakanlık var. Bu yangınlarda milletvekilleri o mahalle, bu mahalle helikopter yönlendirmemeli. Orada siyasiler rastgele ‘Falan mahalleye gitsin orada yangın varmış' diye yönlendiriyor. Böyle bir şey olabilir mi?

* Manavgat belediye başkanı yok, diğer AK Partili belediyelere sorumluluk veriyorlar. Bu nasıl bir iştir? Sayın Cumhurbaşkanımıza söyleyeceğim. Böyle bir şey olamaz. Böyle koordinasyon sağlanamaz. Orada 9 mahallenin sorumlusuna sayın valimiz ziyarete gidiyor.

* Biz 2 bin küsür personelleyiz. Bizim de kriz masamız var, oraya gelmiyorlar. Ben bakanlarımıza saygı duyduğum için onların yanında olmaya çalıştım, toplantılarında oldum, bilgi verdim, hepsini yapmaya çalıştım.

* Hayatım boyunca bir genel başkana ve cumhurbaşkanımıza saygısızlık yapmadım. Ben yangınları söndürün istiyorum. Şahsımla ilgili hiç işim olmaz. Bana Türkiye'yi ayağa kaldırdın diyorlar. Ben siyaset yapmayın diyorum. Samimice söylüyorum.