Muhsin Yazıcıoğlu davasında reddi hakim talebi

25 Mart 2009’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde düşen ve içerisinde bulunan BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve helikopter pilotu Mustafa Kaya İstektepe’nin hayatını kaybetmesiyle ilgili dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Dursun Özmen Dursun Özmen’in görevi kötüye kullanmak suçundan yargılandığı Kahramanmaraş 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün karar duruşması görüldü.

Duruşmaya; Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Furkan Yazıcıoğlu, ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, ablası Mavuş Ocak, avukatlar ile partililer katıldı.

Dönemin Kayseri Valisi Mevlüt Bilici’nin, Muhsin Yazıcıoğlu’nun sağ olduğuna dair bilgiyi paylaştığı kişilerin basına açıklamasının ardından arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğramasına neden olan bilgi notunu hazırlayıp çevre illere gönderdiği öne sürülen Dursun Özmen, karar duruşmasına FETÖ’den hükümlü olduğu cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Geçen haftaki 25’inci celsede mahkeme savcısının verdiği mütalaada suçunun sabit olduğu ve en üst sınırdan cezalandırılmasını istediği Özmen’e son sözleri soruldu.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Özmen; günah keçisi seçildiğini, iddiaların asılsız olduğunu belirtip mevcut avukatının kendisini yeterince savunamadığını, yeni bir avukatla savunma yapmak istediğini, bu nedenle savunma için makul 1 ay süre verilmesini istedi. Ancak hakim Özmen’in bu talebini reddetti. Bunun üzerine Dursun Özmen reddi hakim talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Hakim, kısa bir ara verdikten sonra kararını açıkladı. Hakim, talebin davayı uzatmaya yönelik bir talep olarak değerlendirip reddi hakim talebini reddetti. Hakim ayrıca, reddi hakimle ilgili usul işlemlerinin tamamlanabilmesi için Özmen’e 7 günlük süre verip duruşmayı 25 Ocakta erteledi. DHA

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