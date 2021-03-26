Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölüm yıl dönümünde MHP’li başkandan BBP’lileri kızdıran paylaşım

12 yıl önce helikopter kazasından hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nin vefat yıl dönümü dolayısıyla birçok kesimden anma mesajları gelirken, MHP Konya Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan'ın sosyal medya hesabından “Ölüm ihaneti affettirmez” paylaşımı BBP'lileri kızdırdı.

ALPEREN OCAKLARI TEŞKİLATINDAN TEPKİ

Çipan'ın paylaşımını “küstah bir dil olarak” değerlendiren Alperen Ocakları Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Kazım Birtane, şunları söyledi:

“Türkiye'nin tamamının ardından gözyaşı döktüğü Muhsin Başkan'a Güzide Çipan adında MHP Yedek MYK üyesi olduğu bilgisini edindiğimiz Selçuklu ilçe başkanı bir kadın küstahça bir dil uzatmış. Hanımefendi'yi açıkça uyarıyorum, onun ne bilgi birikimi, ne siyasi birikimi, ne ülkücü harekete ettiği hizmet, ne bu hareket için ödediği bedel Rahmetli Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun zerresi etmez. Muhsin Yazıcıoğlu Türk siyasetinin en dürüst en şerefli en namuslu adamıdır.”

“TÜRK MİLLİYETÇİLERİ ARASINDA FİTNE ÇIKARAMAYACAKTIR”

“Darbe yıllarında mücadele ettiği solcular bile onun hakkında asla Güzide Çıpan gibi küstahlaşmamış, Başkan'ın hakkını teslim etmişlerdir” diyen Kazım Birtane açıklamalarını şöyle sürdürdü:

*Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 80 darbesinden sonra Rahmetli Alparslan Türkeş'in ‘Seni yurt dışına çıkaralım, yakalanırsan sana çok işkence ederler' teklifine ‘arkadaşlarım cezaevinde iken ben yurt dışına çıkamam' deyip bu teklifi reddetmiş.

*Tam 7.5 yıl işkence görmüştür. Rahmetli Türkeş'le beraber yargılandıkları Ülkücü Hareket Davası'nda Alparslan Türkeş salona girdiğinde arkadaşları ile İstiklal Marşı'nı avazı çıktığı kadar okumuş ve mahkeme heyetini Sn. Türkeş'in salona girmesiyle ayağa kaldırmıştır. Rahmetli Türkeş'le belli konularda fikir ayrılıkları yaşamış ve siyasi olarak yollarını ayırmıştır.

*Ne Rahmetli Muhsin Başkan ne de Rahmetli Türkeş birbirleri hakkında tek kötü kelam etmemiştir. Hatta Rahmetli Alparslan Türkeş sağlığında Güzide Çipan gibi hadsizleşenlere ‘Haddinizi bilin Muhsin ülkücü hareketsiz, ülkücü Hareket Muhsin'siz yapamaz' diyerek haddini bildirmiştir. Güzide Çipan gibi profiller Türk milliyetçileri arasında fitne çıkaramayacaktır, inanıyorum ki özellikle Milliyetçi Hareket Partisi mensubu kardeşlerimiz haddini hududunu aşan bu kadına haddini bildirecektir.

PAYLAŞIMI KALDIRDI

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan, tepkilerin ardından sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Muhsin Yazıcıoğlu, 7 Temmuz 1992’de görüş ayrılığı gerekçesiyle beş milletvekili arkadaşı ile beraber MÇP’den ayrılmış ve 29 Ocak 1993’te Büyük Birlik Partisi’ni (BBP) kurmuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu 25 Mart 2009 tarihinde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen helikopter kazasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti.

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