Muhtar devletin verdiği silahla Gamze’yi vurmuş

Kırşehir'in Çadırlıhacıyusuf Köyü'nün muhtarı Bayram Zengin, 15 Ağustos 2018'de oğlu için sünnet düğünü düzenledi. Sünnete Belçika'da yaşayan Rami ve Ülfet Boynuince ile 20 yaşındaki kızları Gamze de katıldı.

Peş peşe sıkılan kurşunlardan biri halay çeken Gamze Boynuince’ye isabet etti. Genç kız hastaneye kaldırıldıktan sonra, jandarma ekipleri gelmeden evdeki deliller temizlendi. Bayram Zengin'in kuzeni Taner Zengin, kameramandan kaseti alıp yok etti. Ancak tanıklar Bayram Zengin'in düğüne gelenleri havaya ateş açarak karşıladığını, halay çekenlerin yanında ateş etmeyi sürdürdüğünü anlattı.

Zengin, ifadesinde, “Gamze vurulduğunda konuklarla ilgileniyordum. Ateş etmedim” dedi.

Delil olarak ruhsatlı olan Browning ve Kırıkkale marka tabancalarını sundu. Düğüne katılanların çektiği fotoğraf ve videoları incelemeye alan savcılık, Zengin'in belindeki kahverengi kabzalı tabancayı vermediğini tespit etti.

Zengin'e olası kastla öldürme ile korku, kaygı ve panik yaratacak şekilde ateş etmek suçlarından Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Zengin, 4 Şubat 2020 günü tahliye edildi. Yargılama sonunda Zengin'e olası kastla öldürme suçundan toplam 19 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Taner Zengin'e delilleri yok etmekten 2 yıl 1 ay, Murat Zengin ise 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Muhtarlık tabancasıyla öldürmüş

Boynuince Ailesi’nin itirazı üzerine bu yargılama Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’ne taşındı. İstinaftaki ilk duruşma, 12 Şubat’ta görüldü.

Zengin, “Altı yedi kez havaya ateş ettim. Maktüleye isabet eden mermi benim silahımdan çıkmadı. Ben vurmadım. Olay sırasında bir çok kişi tarafından ateş edildi” dedi. Savcılık esas hakkındaki görüşünde Zengin’in devlet tarafından muhtarlık görevi gereği verilen silahla Boynuince’yi vurduğu belirtildi.

Mahkeme, Zengin’e olası kastla öldürme suçundan verilen cezayı 25 yıla yükseltilirken, sanığın tutuklanmasına karar verildi. Zengin, cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir Yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Büşra'nın babası: Maganda en ağır şekilde cezalandırılsın