Muhtar, miras kavgasında görme engelli genç kıza dahi acımamış

Kartal'da bir avukatlık bürosunda yaşanan olayda miras kavgası, 4 kişinin ölümüne sebep oldu. İddiaya göre; Yalova Armutlu 50. Yıl Mahalle Muhtarı Ahmet Salih Belginer ile akrabaları arasında Yalova'da bulunan ve kendilerine miras kaldığı öne sürülen 2 bin dönümlük bir arazi sebebiyle sorun yaşanıyordu. Miras kavgası mahkemeye taşınırken, iki taraf uzlaşmak için dün Kartal, Cevizli'deki avukatlık ofisine gitti.

DÖRT ÖLÜ

Yapılan görüşmelerde taraflar uzlaşamayınca Ahmet Salih Belginer üzerinde taşıdığı silahı ateşleyerek, akrabaları Haluk Onat, (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26) ve Ahmet Nuri Onat’ı (63) öldürdü. Arzu Onat (56) ise saldırıdan yaralı kurtuldu.

JANDARMAYA BİLGİ VERİLDİ

Olaydan hemen sonra polis ekipleri çalışma başlattı. Saldırganın taksi ile kaçtığı belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet masası ekipleri, şüphelinin 15 gün önce ayrıldığı Yalova'daki eşinin yanına gitmeye çalıştığını tespit etti. Durum Yalova Jandarma birimlerine bildirildi. Şüpheli Ahmet Salih Belginer, jandarma ekiplerince olayda kullandığı silahla kıskıvrak yakalandı.

TÜM MERMİLERİ KULLANMIŞ

Polis ekiplerince İstanbul'a getirilen ve Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulanan şüphelinin ifade vermediği belirtildi. Şüphelinin ele geçirilen silahında ise mermi olmadığı öğrenildi. Ahmet Salih Belginer'in silahındaki tüm mermileri akrabalarını vurmak için kullandığı belirtildi. Silahın Belginer’in muhtarlıktan doğan silah alma izniyle edindiği ruhsatlı beylik tabancası olduğu öğrenildi.

GÖRME ENGELLİ GENÇ KIZ

Saldırganın ateş ettiği 5 kişi arasındaki 26 yaşındaki Ece Aymutlu’nun doğuştan görme engelli olduğu öğrenildi. Ece Aymutlu olay yerinde hayatını kaybederken saldırıda ölen Kebire Esra Aymutlu'nun da görme engelli genç kızın annesi olduğu belirtildi.