Muhtarlık kavgasında kan döküldü, 12 kişi tutuklandı

Aralarında muhtarlık seçimlerinden kalma husumet bulunan iki aile arasında geçen salı başlayan tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüşmüş, olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olayla ilgili 26 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 5 adet AK-47 Kaleşnikof tüfek, 2 adet 9 milimetre tabanca, 1 adet 7.65 milimetre tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 14 adet yivsiz av tüfeği, 653 adet 7.62 milimetre fişek, 73 adet 9 milimetre fişek, 15 adet 7.65 milimetre fişek, 102 adet av tüfeği fişeği, 15 adet kurusıkı tabanca fişeği ile 1 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.