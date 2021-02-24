Murat Balkan feci kazada yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi'nde 1985 yılından bu yana turizm ve sanata yaptığı yatırımlarla bilinen ünlü iş insanı Aspat A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Sanatlar Vakfı (ÇAĞSAV) kurucu üyesi Murat Balkan 16 Şubat tarihinde Orçun Alper'in kullandığı otomobil ile bir başka araçla çarpışmış ve uçuruma yuvarlanmıştı. Balkan kazanın ardından kaldırıldığı Muğla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

HABERİ ÇAĞSAV BAŞKANI DUYURDU

ÇAĞSAV kurucularından, Aspat Sanat Köyü’nün kurucu ve geliştiricisi iş adamı, sanat kolLeksiyoneri Murat Balkan (1946-2021), 16 Şubat’ta bulunduğu otomobile bir başka aracın çarpması sonucu geçirdiği trafik kazası sonrası, ameliyat edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde 24 Şubat 2021 sabahı saat 10.45’te yaşamını yitirdi. ÇAĞSAV Yönetim Kurulu Başkanı Şefik Kahramankaptan, Balkan’ın yaşamını yitirmesi üzerine yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Acımız büyüktür. Murat Balkan, Vakfımızın özellikle ilk yıllarında gelişimi için çalışma mekânı sağlayarak desteklerde bulunmuş, ülkemizin önemli mesenlerinden biriydi.

* Daha sonra bu alandaki çalışmalarını, tamamını satın aldığı Bodrum’un Aspat koyunu geliştirmeye yoğunlaştırdı, burada kurduğu Sanat Köyü’nde uluslararası resim ve heykel sempozyumları düzenleyerek ülkemize ve Aspat’a özellikle heykel alanında önemli özgün eserler kazandırdı.

* Murat Balkan’ın elinin deymediği, katkıda bulunmadığı sanatçı yok gibidir. Resim koleksiyonu, günümüzde Türk Çağdaş Resim sanatının önemli bir seçkisidir.

* Oğlu Fırat ve kızı Naz’ın, Balkan’ın sanata katkı ve sanatı koruma çalışmalarını sürdürecekleri inancıyla tüm sevenlerine, sanatçılara, sanatsevere başsağlığı diliyorum.

MURAT BALKAN KİMDİR?

Murat Balkan’ın ailesi Üsküp’lüydü. 1938’de Türkiye’ye gelerek İzmir’e yerleşen Balkan ailesinde Murat Balkan 1946’da İzmir’de dünyaya geldi. İzmir Türk Koleji mezuniyetinin ardından, ODTÜ Kimye Bölümü’nde yüksek öğrenimini tamamladı, bir süre Ankara TED Koleji’nde kimya öğretmenliği yaptı.

1973 yılında ilk firmasını tıbbi cihazlar ithalat ve pazarlaması alanında kurarak iş hayatına atıldı. Ardından lojistik, döküm, proses kontrol, kimyasal maddeler, otomotiv ve hastane sektöründe firmalar kurdu ya da ortak olarak kuruluşlarına katıldı.

Ankara’da otomotivle ilgili firmasının binasının altında bir sanat galerisi kurdu. 1982-85 yılları arasında özellikle Ege kıyı bölgelerini dolaşarak, yazlık amaçlı yer arayışına girdi. Bu arayışı sırasında rastladığı Bodrum Akyarlar’daki bakir Aspat koyunu satın aldı. Buradaki antik yıkıntılarını araştırılmasını ve restorasyonunu sağladı.

9. yüzyıldan kalma Roma hamamının Kültür Bakanlığı Bodrum Müzesi, Muğla Üniversitesi ve Aspat Vakfı işbirliğiyle restorasyonunu tamamlattı. Arazisinde Aspat Sanat Köyü’nü kurarak çok sayıda etkinliğe imza attı.

Aspat’ın flora ve faunası üzerine araştırmalar yaptırtarak bulunan çeşitlerin bir müzede serilenmesi için ilk adımları attı. Ardından, bir inşaat firmasıyla anlaşarak Anthaven Aspat’ın inşaatına ve kuruluşuna ön ayak oldu.