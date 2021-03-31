Murat Hazinedar: Her duruşma tutanağı medyaya düşüyor

Beşiktaş Belediye eski Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclisi eski üyesi Çetin Kırışgil hakkında, görevde oldukları süre zarfında, haksız mal edindikleri iddiasıyla İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapılmıştı. Yapılan inceleme kapsamında Hazinedar ile Kırışgil'in haksız mal bildiriminin yapılmadığı hazırlanan raporda yer almıştı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Murat Hazinedar, avukatıyla birlikte geldi. Sanık Çetin Kırışgil ise, Covid-19 testinin pozitif çıkması gerekçesiyle duruşmaya gelmedi. Duruşmada, sanık Kırışgil’i avukatı temsil etti.

“HER DURUŞMA TUTANAĞI MEDYAYA DÜŞÜYOR, OLACAK İŞ DEĞİL”

Mahkemede savunması alınan sanık Hazinedar, “Dosyaya MASAK ve Bilirkişi raporları geldi. Her ikisi de bu davanın esas nedeni olan mal bildirimiyle ilgili rapordur. Aynı zamanda lehime olan Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun raporları da dosyada mevcuttur. Medya mensupları burada bu duruşmayı izliyor. Her duruşma tutanağı medyaya düşüyor, olacak iş değil” diyerek, dosyaya gelen raporların tamamının lehine olduğunu belirtip beraatini talep etti.

Sanık Hazinedar'ın medya söylemi üzerine hakim, “Medya özgürdür ne yazar ne çizer bilemeyiz. Biz yargılamayı usulen yapıyoruz” dedi.

“HER İDDİAYLA İLGİLİ, ‘ÖNCÜL SUÇ OLUŞMAMIŞTIR’ İBARESİ VAR”

Sanık Hazinedar’ın avukatı Mustafa Ergi, “Müvekkilin bütün mal varlığı detaylı olarak incelendi. Mali durum da kanun yetkisi gereği incelendiği. Sonuçta Murat beyin bütün gelirlerinin şirket geliri olduğu tespit edilmiştir. MASAK raporunun sonuç kısmında her iddiayla ilgili, ‘öncül suç oluşmamıştır’ ibaresi var, açık tespit var. En yetkili iki kurum da bunun incelemesini yapmıştır. Bu aşamada rapor alınmasına gerek olmaksızın beraat kararı verilmesini talep ediyorum. Müvekkilim ile Çetin Kırışgil arasındaki eylem iddialarının hiçbir ilgisi bulunmamakta. Müvekkilimizin dosyasının ayrılmasını talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Sanık Çetin Kırışgil’in avukatı ise, “Tapu müdürlüğüne yazı yazılmasını ve dava konusu gayrimenkulün satılmadığının ortaya çıkması için alım satım tarihlerinin istenmesini talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme, açıkladığı ara kararında, sanık Çetin Kırışgil’e savunma yapması için süre verilmesine ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı erteledi.

“ALLAH SİZİ DE DÜŞÜRSÜN BURALARA”

Verilen yeni duruşma tarihinin uzun zaman sonraya verilmesine tepki gösteren sanık Hazinedar, “Yapmayın. Böyle yargılama olur mu. Bir senedir hakim bekliyoruz burada. Allah sizi de düşürsün inşallah buralara” dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 30 Mart 2014’de yapılan yerel seçimlerde İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı seçilen ve suçun işlendiği tarihlerde Başkan olarak görev yapan Murat Hazinedar ile bir kısım belediye görevlileri ve belediye meclis üyelerinin, görevleri sırasında haksız mal edindikleri iddiası üzerine İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından inceleme yapıldığı kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, Hazinedar’ın en son mal bildirimini 6 Temmuz 2015 tarihinde yaptığı, bu tarihten sonra da banka hesaplarında TL ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu halde bunlara ilişkin mal bildirimlerinin yer almadığı belirtildi.

İddianamede, mal bildirimlerine kaynak, sözleşme ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı yazıldığı, 8 Mayıs 2015 tarihinde beyan edilen 7 milyon doların ise, bir önceki ve bir sonraki bildirimlerde yer almadığı, kaynağının belli olmadığı ifadeleri yer aldı.

İddianamede, Belediye meclisi üyesi olan sanık Çetin Kırışgil ile ilgili de benzer iddialara yer verildi.

Sanıklar, Murat Hazinedar ile Çetin Kırışgil hakkında, “Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme” suçundan 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede ayrıca sanıkların, müebbeten kamu görevlerinden yasaklanmaları ve haksız edindikleri malların zorla alınması da talep edildi.

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