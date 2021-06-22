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Müsilaj kâbusu! Denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahiller, müsilajla kaplanırken, Cevher Dudayev Sahilinde denize girmek yasaklandı.

Güncellenme: 17:22, 22/06/2021
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Müsilaj kâbusu! Denize girmek yasaklandı

İzmit Körfezinde müsilaj etkili olurken, Darıca sahilleri de deniz salyasıyla kaplandı. Yapılan temizlik çalışmalarına rağmen yeniden müsilaj, ortaya çıktı.

Darıcada Cevher Dudayev Parkının bulunduğu sahil kesiminde denize girilmemesi için tabelalar koyuldu. Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Darıca sahiline Denize girmek tehlikeli ve yasaktır yazılı tabelalar koydu.

Foto: Sahiilde denetim yapan zabıta

Zabıta ekipleri ayrıca araçlardan ‘Lütfen dikkat, Darıca sahilde denize yasaktır’ diye anonslar yaptı. Sahil şeridi boyunca gezen zabıtalar, sahildekileri denize girilmemesi konusunda uyardı.
Darıca Bayramoğlu sahilinde ise sudan numuneler alındığı, çıkacak sonuçlara göre karar verileceği belirtildi.

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Kocaeli müsilaj sudan
Yayınlanma Tarihi:17:20,