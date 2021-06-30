Müsilajı ‘kim temizliyor’ tartışması: Yüzde 65’ini İBB temizledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Erdek, Yalova, Mudanya, Gemlik, Gebze, Gelibolu, Kocaeli, Tekirdağ, İstanbul ve Adalar sahillerinin yanı sıra Ege ve Karadeniz'de de görülen müsilaja karşı yapılan çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

İBB'nin gemilerini çalıştırmadığı, temizlik yapmadığı iddialarına açıklık getirilen açıklamada, büyükşehir belediyesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın hazırladığı eylem planı çerçevesinde tüm olanakları ile Marmara Denizi'nde temizlik çalışmaları yürüttüğü belirtildi.

4 BİN 244 METREKÜP MÜSİLAJ TEMİZLENDİ

Açıklamaya göre 8 Haziran'da başlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile koordineli yürütülen çalışmalarda 4 bin 244 metreküp müsilaj toplandı. İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü, tek başına 2 bin 765 metreküp müsilajı İstanbul sahillerinden temizledi. 21 gün içinde toplam kirliliğin yüzde 65'ini ortadan kaldırdı.

HEM KARADAN HEM DENİZDEN TEMİZLENİYOR

Müsilajın hem denizden hem de karadan temizlenmesine devam edildiği belirtilerek çalışmalara İBB'nin 7 Deniz Yüzeyi Temizlik Teknesi (DYT) ve Dredger Tarama Gemisi (DTG) ile katıldığı aktarıldı. Karada ise 70 personelden oluşan 13 kıyı temizlik ekibinin, sahilleri müsilajdan arındırmak için mesai yaptığı anlatıldı.

“GEMİ GERİ ÇEKİLDİ”

Tartışmalara neden olan ve çalıştırılmadığı iddia edilen dök gemisi ile ilgili de şu açıklama yapıldı:

“Temizlik çalışmalarının yeni başladığı ve müsilajın yoğun olduğu dönemde İBB, her türlü taraklanmış malzemeyi taşımak için tasarlanmış dökü gemisini de göreve çıkardı.

İBB Dökü -2 gemisi, zaman tasarrufu sağlamak amacıyla DTG ve DYT'lerin topladığı müsilajı deniz üzerinde depoladı. 8- 23 Haziran tarihleri arasında Caddebostan ve Kınalıada açıklarında yapılan temizlik çalışmalarında görev aldı.

Topladığı müsilaj Haliç Tersanesi'nde vidanjörlerle çekilip bertaraf edildi. Ancak, bu süreçte yapısı gereği rüzgârlı ve dalgalı havalarda görev yapamayan çamur tarama teknesinin limanda kaldığı günlerde İBB Dökü-2'de çalışamadı.

Hem ilk zamanlardaki yoğunluğun azalması hem de müsilajın daha verimli toplanmasına yönelik, kıyıdan vidanjörler vasıtasıyla çekme işlemi gibi yeni yöntemler saptandığından, Dökü-2 gemisi ve DTG geri plana alındı. Türk Loydu'nun belirlediği eksikliklerin giderilmesi için Eyüp Limanı'na çekildi.