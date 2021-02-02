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Muş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Muş'ta 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Muş'un Varto ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme: 10:13, 02/02/2021
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Muş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre saat 09:35’te Muş’un Varto ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem yaşandı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken depremin merkez üssü olarak Muş Mescitli olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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