Mustafa Sarıgül: Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değildir

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Ciğerlerimiz yanıyor, gün birlik, beraberlik günü. Gün, yangınlar üzerinden siyaset yapma günü değil" dedi.

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TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kazmaca köyü Tülüce mevkisinde, 28 Temmuz’da yangın çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Kadirli ilçesi Karatepe köyü Kilimli Mahallesi’ne kadar yayılarak yaklaşık 1500 hektar alanın zarar gördüğü bölgede incelemelerde bulundu.

Sarıgül, daha sonra genel başkan yardımcıları ve partililerle Osmaniye Gazeteciler Cemiyetini (OGC) ziyaret etti. Burada OGC Başkanı İsrafil Avcı ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Sarıgül, daha sonra Gökhan Erkmen Toplantı Salonunda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ülke genelinde orman yangınlarının yaşandığı bölgeleri gezdiğini belirten Sarıgül, “Gerçekten ciğerlerimiz yanıyor. Doğada yaşayan bütün canlılar ne yazık ki büyük tehlikeyle karşı karşıya ama biz Türk milleti olarak büyük bir milletiz. İnşallah bu yaraları tekrar el birliğiyle saracağız” dedi.

“GÜN, BİRLİK BERABERLİK GÜNÜ”