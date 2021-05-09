Mustafa Sarıgül’den dikkat çeken ittifak açıklaması

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül partisinin Manisa il başkanlığına ziyarette bulundu. Sarıgül'ü parti binasının önünde İl Başkanı Hüseyin Surel, ilçe başkanları ve partililer karşıladı.

Türkiye genelinde teşkilatlarını hızlı bir şekilde kurmaya devam ettiklerini belirten ve haziran ayı ortalarına gerçekleştirecekleri büyük kongre ile seçim yarışına dahil olacaklarını kaydeden TDP Genel Başkanı Sarıgül il il gezmeye ve partililerle buluşmaya devam ettiğini söyledi.

Manisa ziyareti öncesinde parti binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan TDP Genel Başkanı Sarıgül, partisinin dil, din, ırk, kültür ve mezhep farkı gözetmeyen bütün ulusumuzu kucaklayan Türkiye'nin demokratik kitle partisi olduğunu söyledi.

“KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILMALI”

TDP Genel başkanı Mustafa Sarıgül açıklamasında pandemi sürecini değerlendirerek, 2 ay daha uzatılan kısa çalışma ödeneğinin süresinin daha da uzatılması gerektiğinin altını çizdi. TDP Genel Başkanı Sarıgül yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

*Pandemi dolayısıyla özellikle sağlık çalışanlarımıza ödenmesi gereken ödemelerin bir an önce yapılmasını arzu ediyoruz. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Onlar bin bir fedakarlıkla yurttaşlarımızı iyileştirmek için ellerinden gelen bütün çabayı ve gayreti gösteriyorlar.

*Kısa çalışma ödeneği 2 ay uzatıldı ama bu kafi değil. Esnaflarımız büyük bir sıkıntı içerisinde. Pandemi dönemi içinde kısa çalışma ödeneğinin mutlaka uzatılmasını önemle iktidardan beklemekteyiz.

*Çünkü devletimizin ve esnafımızın ışığının sönmemesi lazım. Esnaf dediğimiz zaman 15 milyon yurttaşımızı ilgilendiren bir konudur. EYT'liler bizim için olmazsa olmazdır.

*Görev verilmeyen öğretmenlerimiz için ben de bir öğretmen olarak üzülüyorum. Görev verilmeyen meslektaşlarımıza mutlaka görev verilmeli. Onlar öğrencilerimizle mutlaka buluşmalıdır.

“HER PARTİ KENDİ ADAYINI ÇIKARMALI”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin gelmesiyle gündeme gelen ittifaklar hakkında da açıklamalarda bulunan Sarıgül şöyle konuştu;

*İttifaklarla ilgili partimizin kurucular kuruluyla yaptığımız toplantılarda, teşkilat başkanlarıyla yaptığımız toplantılarda biz ilk turda bütün milletimizle buluşmayı arzu ediyoruz.

*Belki de öylesine bir aday çıkaracağız ki örfüne bağlı, töresine bağlı, bayrağından ayrılmayan, toprağından ayrılmayan inançlara saygılı, laikliği savunan, Atatürk milliyetçiliğini her zaman en önde tutan ilkelerimiz ve prensiplerimizle bizim çıkaracağımız aday ilk turda ipi göğüsleyecek bir aday olacak.

*O nedenle biz ilk turda bir ittifak fikrini asla doğru bulmuyoruz. Biz isteriz ki ilk turda her siyasi parti kendi adayını çıkarsın, ikinci turda zaten ittifaklar kendiliğinden oluşur. Ama daha birinci turda ben Türkiye Değişim Partimize gönül veren binlerce değişim kadın ve gencinin o kadar emeklerini bir torba içerisine atacağım ve kimin ne oy verdiği belli olmayacak.

*Birinci turda ittifak isteyen muhalefet partileri, genel başkanları kendi koltuklarını koruyorlar. Onun için gerçek oylarının ortaya çıkmasını asla istemiyorlar. Türkiye Değişim Partisi'nde hiçbir arkadaşım koltuğu korumaz, biz laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin şahlanması için yollardayız.

Açıklamaların ardından TDP Genel Başkanı Sarıgül, partililer ile birlikte toplantı yaptı.

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