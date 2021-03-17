Mustafa Sarıgül’den kısa çalışma ödeneği çağrısı

Türkiye Değişik Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Edirne’de partisinin il başkanlığı binasının açılışını yaparak partilileriyle bir araya geldi. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Sarıgül, TDP’nin Atatürk ilkelerini savunan, Cumhuriyet değerlerini geliştirerek koruyan demokratik bir kitle partisi olduğunu söyledi.

Sarıgül, “Ülkemiz şu anda mutsuzdur, yurttaşlarımız karamsardır. Mutsuzluğu ve karamsarlığı yok edecek, ülkenin tüm sorunları çözebilecek güçlü, tecrübeli kadrolarla beraberiz. Tecrübeli kadrolarla akla, bilime önem vererek ülkemizi dürüst politikalarla başarıdan başarıya ulaştıracak kadrolar TDP’dedir. Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu dünyanın en kıymetli pasaportu yapacak içeride huzurlu, dışarıda onurlu politikalar uygulayacak olan tek parti TDP’dir” dedi.

“EĞİTİMDE İSKANDİNAV MODELİNE GEÇECEĞİZ”

Eğitimde fırsat eşitliğine önem verdiklerini söyleyen Sarıgül, “Zengin çocuğu, fakir çocuğu demeden bütün çocuklar, aynı eğitimi alacak. Anne, babalar artık çocuklarını özel okula mı göndereceğim, devlet okuluna mı göndereceğim? diye düşünmeyecekler. Bir öğretmen olarak söz veriyorum; çocuklarımız dünyanın en iyi eğitimlerini Türkiye’de alacakları İskandinav modeline geçecekler” diye konuştu.

“TRAKYA DEĞİŞİMİN LOKOMOTİFİ OLACAK”

Trakya’yı Balkanların Dubaisi yapacaklarını söyleyen Sarıgül, “Bölgelerimizde başarı şansı yüksek projeler geliştireceğiz. Gözün aydın Trakya. Balkanların Dubaisi Trakya olacak. Bölge, alışveriş turizmi ile kalkınacak. Edirne ve Kırklareli’nde, vergisiz ticaret merkezleri kurulacak. 12 Balkan ülkesinde yaşayan, 150 milyon nüfus bu merkezlere özel vizelerle gelip, vergisiz olarak alışverişini yapıp, gidecek. Buralara yapılacak otellerle bölge alışveriş turizminin cenneti olacak. Otelci kazanacak, ulaşımcı kazanacak, Trakya kazanacak. Edirne, Tekirdağ ve Kırklarelimizle Trakya, Türkiye’nin Avrupa’sıdır, dünyaya açılan kapımızdır. Bu nedenle Trakya değişimin de lokomotifi olacaktır. TDP’nin de en güçlü kalelerinden olacaktır. Anadolu’daki ürünler toplanıp değer katılarak Balkanlardan dünyaya servis edildiği bir il olacak Edirne” dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİ UZATILSIN

İl Başkanı Tolga Hekimoğlu’na mazbatasını veren TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, daha sonra partisinin il binasının açılışı için salondan ayrıldı.

Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan partinin il başkanlığı açılışında da konuşan Sarıgül, buradan iktidara kısa çalışma ödeneğinin uzatılması için çağrıda bulundu.

Sarıgül, “Esnaflarımız pandemi nedeniyle son derece sıkıntıda, özellikle Ankara’dan talebimiz, üzerinde durulması gereken en önemli konumuz. Lütfen ve lütfen pandemi süresi içerisinde kısa çalışma ödeneğinin devam etmesini milyonlarca adına beklemekteyim” ifadelerini kullandı. DHA

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