Müstehcen görüntüleriyle tehdit edildi: Benden 10 bin TL istiyor

Kepez ilçesinde yaşayan S.B., bir süre birlikte olduğu T.A.’nın evli olduğunu öğrenince ayrılma kararı aldı. S.B., geçen ay kendisini telefonla arayan kimliği belirsiz kişinin, T.A. ile özel görüntülerinin elinde olduğunu belirterek, 10 bin TL istediğini söyledi.

S.B., aynı kişi tarafından parayı vermediği takdirde özel görüntülerinin yayılacağına dair tehdit edildiğini belitti.

Aranmalar sistematik olarak devam edince polise ve savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen S.B., 1 aydır her gün defalarca arandığını, artık dayanacak gücünün kalmadığını belirtti.

S.B., “Eski erkek arkadaşımla birlikteliğimde, onun tarafından çekilen 1 dakikalık görüntü vardı. Beni arayan kişi anlatıyor. Benden 10 bin TL istiyor. Onun tehditleri yüzünden işimi de kaybettim. Aramaya devam ediyor. Bu kişi üzerimde ne olduğuna, yanımda kimin olduğuna kadar biliyor. Psikolojim bozuldu. Beni tehdit ediyor. Başıma bir şey gelmesinden korkuyorum. Ne olur, bana yardım edin” dedi. (DHA)