Özel fotoğraflarla şantaj yaptı, savunması pes dedirtti

Mersin'in Erdemli ilçesinde annesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi D.N.P., eski erkek arkadaşı H.G.'nin (23) müstehcen görüntülerini gizlice çekerek şantaj yaptığını ve daha sonra da bunları yayınladığı iddiasıyla 2020 Haziran ayında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olay tarihinde 18 yaşından küçük olan genç kızın verilen takipsizlik kararına itiraz etmesinin ardından ‘müstehcenlik' suçlamasıyla dava açılırken, ilk duruşma Mersin 21. Asliye Ceza Mahkemesinde 3 Mart 2021 tarihinde görüldü. Ancak, şüpheli H.G. askerlik görevini yerine getirdiği için duruşmaya katılmadı. Olayla ilgili 2. duruşma da yapıldı. Duruşmaya müşteki D.N.P., sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

“BEN MAĞDURUN YAŞINDAN HABERDAR DEĞİLİM”

Sanık H.G., duruşmada, D.N.P. ile daha çok sosyal medya üzerinden görüştüklerini söyledi. Yüz yüze 2-3 defa görüştüklerini belirten H.G., “Ben onunla bizim evimizde görüşüyordum. O dönemde birlikteliğimiz oldu. Söz konusu dosyada bir video kaydı var. İddianameye konu video kaydını D.N.P.’nin rızası ile birlikte çektik. Kendisine göndermemi istedi. Ben de gönderdim. Daha sonra ben kendi telefonumdan sildim.

Bu şekilde videoları ben birden fazla kez çektim. Ancak daha sonra bizim aramız bozuldu. Ben kendisinden ayrılmak istedim. Bana olan davranışları değişti. Köyüme gelerek bana bıçakla saldırdı. Arkadaşlarımın yanında rezil etti. Ben bu videoları kesinlikle kimseyle paylaşmadım. Dosyada geçen video bende yok. Ben kendi telefonumla videoları çektikten sonra her çektiğim videoyu ayrıca D.N.P.'ye gönderdi. Dosyada belirtilen video bende yok. Ben D.N.P.’ye gönderdikten sonra sildim. Ben bu videoyu kimseye izletmedim. Ayrıca ben mağdurun yaşından haberdar değildim. Ben onu 18 yaşından büyük zannediyordum” dedi.

“BANA ÇIPLAK FOTOĞRAFLARI WHATSAPP’DAN GELDİ”

Sanık M.K. ise D.N.P.’nin arkadaşı olduğunu belirterek, “Yaklaşık 2 yıl önce adını bilmediğim, tanımadığım birisi tarafından Whatsapp üzerinden D.N.P.’nin çıplak fotoğrafları bana geldi. Gönderen kişi bana ‘senin arkadaşın da böyle çıktı, dikkatli ol’ diye mesaj gönderdi. Ben mesajları sildim. Ancak otomatik olarak fotoğraflı galeriye kaydoluyormuş. Ben telefondaki sorundan dolayı fotoları hafıza kartına aktarınca D.N.P.'nin bir fotosu da hafıza kartına depolanmış. 2 yıl sonra da H.G. ile bir görüşmemiz oldu. H.G., D.N.P. ile ilgili olarak bir takım deliller aradığını bana bahsetti.

Ben de acaba daha önce depoladığım yerde D.N.P.'nin fotoğrafı var mı diye kontrol edince o çıplak fotoğrafın olduğunu fark ettim. Ben de bunu H.G.'ye delil olarak kullanması ve avukatına göndermesi halinde gönderdim. Dolayısıyla benim kasıtlı bir olayım olmamıştır. Ben şu anda tüm fotoları yedekliyorum. Herhangi bir suç kastım yoktur” ifadelerini kullandı.

Tanık olarak dinlenen D.N.P.'nin annesi Ayten T. de kızıyla 2019 yılında birlikte yaşadığını kaydederek, “Velayet babasındaydı. Kızım sürekli dershaneye giderdi. Telefonuma benim dershaneye gitmediğinde mesaj geliyordu. Bir gece evde görüntülü olarak kızımı sanıkla tartışırken gördüm. H.G. isimli şahıs kızıma, ‘eğer benimle tekrar birlikte olmazsan senin bütün görüntülerini ve fotolarını babalığına, annene söylerim' dedi. Bunlardan sonra kızım içine kapanık bir hale geldi. Kızım benimle bile konuşmuyordu. Psikolojisi bozuldu. Benim olayla ilgili olarak bilgim ve görgüm bundan ibarettir” şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı, tanıkların beyanlarına karşı beyanda bulunmak için süre istediklerini, müvekkilinin Erdemli Adliyesinde talimatlı olarak beyanda bulunacağını söyledi.

İddia makamı da dosyadaki eksikliklerin giderilmesini talep etti.

Mahkeme hakimi ise H.G.'nin adli kontrolünün devam etmesine karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. Öte yandan, tehditlerle ilgili de soruşturma başlatılırken, genç kız için 3 ay koruma kararı çıkartıldı. (İHA)