Müteahhitler yarım bırakıp kaçtı, Esenyurt Belediyesi tamamlayacak

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, ilçe genelinde yarım bırakılan inşaatların tamamlanması için çalışma başlattı.

Belediye meclisinin temmuz ayı oturumlarının ilk birleşiminde konuyla ilgili açıklama yapan Bozkurt, mağdur vatandaşların kendilerine bu konuda yoğun şekilde başvurarak yardım istediğini anlattı.

Bozkurt, “Yarım kalan, bırakıp kaçan müteahhitlerin bıraktığı inşaatları kar beklemeksizin, çok düşük karlarla organizasyon yapıp bunları kentsel dönüşüm alanında değerlendirebiliriz. Aralarında birçok deprem riski olan bina da var. Bazı yerlerde toplu olarak belediyenin garantörlüğünde yapılmasını isteyen siteler var. Bu işlemlerin yapılabilmesi için finansman ihtiyacı var. Zaten Derman Şirketi kabul edilirken de bunun için kabul edilmişti” dedi.

İMAR YOLSUZLUKLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Vatandaşların daha önce ilçede yaşananlar nedeniyle müteahhitlerle çalışma konusunda tedirgin olduğunu ifade eden Bozkurt “Herkes biliyor ki Esenyurt'ta birçok imar yolsuzluğu ve bırakıp kaçan dolandırıcılar oldu. Bu dolandırıcılıklardan korktukları için vatandaşlar sitelerini müteahhitlere veremiyorlar. ‘Biz bunu verirsek bunlar da bunu bırakıp kaçar mı, bizleri zarara uğratır mı, dairemizden olur muyuz' diye endişe duyuyorlar. Dolayısıyla belediyenin garantörlüğünde bu işin yapılmasını istiyorlar” dedi. Bu işlerin belediyenin garantörlüğünde bir şirket aracılığı ile yapılabileceğini dile getiren Bozkurt “O sebeple Derman Şirketi üzerinden gelen talepleri değerlendirmek üzere bu çalışmayı yürüteceğiz” diye konuştu. Bu talepleri yerine getirebilmek için Derman Şirketi'nin sermayesinin artırılması için başkanlık teklifi hazırlandı.

Teklif, Perşembe günü toplanacak olan temmuz ayı oturumlarının ikinci birleşiminde oya sunulacak. AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu mecliste teklif kabul edilirse çalışmalar başlayacak.