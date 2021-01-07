Müzisyen katili müzisyen çıktı

Olay, dün Bingöl’ün Sarıçiçek köyünde boş bir arazide meydana geldi. Müzisyenlik yaparak geçimini sağlayan Deniz Ayaz'ın cansız bedeni boş bir arazide vatandaşlar tarafından bulundu. Yapılan otopside 35 yaşındaki Ayaz'ın yakın mesafeden ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi.

Cinayetle ilgili soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri evli ve beş çocuk babası olduğu öğrenilen Deniz Ayaz'ı öldüren şahsın bir ara birlikte çalıştığı müzisyenlik ve mahalli sanatçılık yapan Samet A. olduğunu belirledi.

Şüpheli şahsın evinde olmadığını ve kaçtığını öğrenen jandarma ekipleri peşine düştü. Elazığ'da bir yakınının evinde olduğunu belirlenen Samet A.’yı ceset bulunmasından 4 saat sonra yakaladı. Cinayet şüphelisi olarak jandarmaya götürülen Samet A.'nın alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan tartışmada cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi. (İHA)