MYK sertifikalı sınavlar başlıyor

Mesleki Yeterlilik Kurumundan Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalar için Türkiye Mesleki Yeterlilik Merkezi ile imzalanan Üretici Firma Protokolü kapsamında sınavlar organize edilecek.

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Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre; T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, 4477 sayılı işsizlik Sigortası Kanunu kapsamında sınavları başarıyla tamamlayan ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan adayların ücretleri işsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmaktadır. Sınava katılmak isteyen ustalar ilan metninde yer alan Çağrı Merkezi numarasını arayarak kayıt yaptırabilecek.

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