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Naci Görür açıklamasıyla korkuttu: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası jeolog, deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depremle ilgili korkutan bir açıklama yaptı.

Güncellenme: 15:25, 09/03/2021
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Naci Görür açıklamasıyla korkuttu: 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz

Bugün saat 11:20’de AFAD’ın verilerine göre, merkez üssü Bingöl Merkez olan 4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7.3 kilometre derinliğinde kaydedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Deprem sonrası açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı değerlendirmede ”Arkadaşlar, kısa süre önce Bingöl Ortaçanaklı'da 4,2'lik deprem oldu. Burası KAF ile DAF'ın kesim moktasına uzak değil, DAF zonunda ve Karlova-Bingöl arasında. Bu aralıkta 7'ler mertebesinde bir deprem bekliyoruz. En son deprem 1866 ve 7,2 büyüklükte. Sevgiyle” ifadelerine yer verdi.

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Yayınlanma Tarihi:15:14,